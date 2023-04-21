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Квартиры в Asvestochori, Греция

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 145,000
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 138 m2,…
Квартира 3 спальни в Asvestochori, Греция
Квартира 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат 100 м²
€ 185,000
Код недвижимости: HPS2618 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 185.000. Это …
Квартира 3 спальни в Asvestochori, Греция
Квартира 3 спальни
Asvestochori, Греция
1 ванных комнат 75 м²
€ 145,000
Код недвижимости: HPS2619 - Квартира на продажу в Chortiatis Asvestochori за € 145.000. Это …
Квартира 3 спальни в Exohi, Греция
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 105,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 115 m2, 1-й э…
Квартира 2 спальни в Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 115,000
Exochi ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 1-й этаж, …
Квартира 2 спальни в Asvestochori, Греция
Квартира 2 спальни
Asvestochori, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 205,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальни в Exohi, Греция
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 3 спальни в Exohi, Греция
Квартира 3 спальни
Exohi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 2 спальни в Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Квартира 2 спальни в Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
Квартира 2 спальни в Exohi, Греция
Квартира 2 спальни
Exohi, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
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