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Купить таунхаус с видом на море в Астрос, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 3 спальнив Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Realting.com
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