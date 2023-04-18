Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Argos and Mykines
  6. Астрос

Купить недвижимость с видом на море в Астрос, Греция

3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Astros Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Astros Beach, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
Таунхаус 3 спальнив Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 3 спальнив Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Realting.com
Перейти