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Купить квартиру с видом на море в Астрос, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Astros Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Astros Beach, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 48 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
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