Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Асирос
  7. Коттеджи

Коттеджи в Асирос, Греция

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 спален в Асирос, Греция
Коттедж 6 спален
Асирос, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Realting.com
Перейти