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Купить квартиру в Asprvrysi, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Asprvrysi, Греция
Квартира 2 комнаты
Asprvrysi, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
ID Недвижимость: 601740 - Дрепано, квартира угловой локации на этаже ПРОДАЖА Жилая площадь о…
Квартира 2 комнатыв Asprvrysi, Греция
Квартира 2 комнаты
Asprvrysi, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11061 - Квартира на продажу в Асини Дрепано за € 90.000. Это 60 кв. Кварти…

Параметры недвижимости в Asprvrysi, Греция

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