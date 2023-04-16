Купить квартиру в Asprvrysi, Греция

Квартира 2 комнаты Asprvrysi, Греция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 11061 - Квартира на продажу в Асини Дрепано за € 90.000. Это 60 кв. Кварти…