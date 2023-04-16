Купить недвижимость в Asprvrysi, Греция

Дом 3 комнаты Asprvrysi, Греция 3 Количество комнат 3 ванных комнат 221 м²

Цена по запросу

Код недвижимости: 11568 - Дом на продажу в Асини Дрепано за € 450.000. Это 221 кв. Дом постр…