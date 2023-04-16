Купить недвижимость в Asprvrysi, Греция

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Греция
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Asprvrysi
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13 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Asprvrysi, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
ID Недвижимость: 601740 - Дрепано, квартира угловой локации на этаже ПРОДАЖА Жилая площадь о…
Дом 2 комнаты
Asprvrysi, Греция
2 Количество комнат
75 м²
Цена по запросу
ID Недвижимость: 581621 - Πυργιώτικα, Дом на одну семью на фасаде на мезонине ПРОДАЕТСЯ Жила…
Дом 3 комнаты
Asprvrysi, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
221 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11568 - Дом на продажу в Асини Дрепано за € 450.000. Это 221 кв. Дом постр…
Дом 2 комнаты
Asprvrysi, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1700 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Мезонет общей площадью 110 кв.м, 2 уровня Asin…
Дом 4 комнаты
Asprvrysi, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1786 - Дом на продажу в Nafplio Pirgiotika для € 195.000 . Это 195 кв. меб…
Дом 3 комнаты
Asprvrysi, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
204 м²
Цена по запросу
Property Code: 58812 - House FOR SALE in Asini Drepano for €290.000 . This 204 sq. m. furnis…
Дом 4 комнаты
Asprvrysi, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 60928 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Дом общей площадью 112 кв.м, на первом этаже …
Дом 4 комнаты
Asprvrysi, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
182 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1944 - ПРОДАЕТСЯ 4 Спальни, Дом общей площадью 182 кв.м, на первом этаже A…
Квартира 2 комнаты
Asprvrysi, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 11061 - Квартира на продажу в Асини Дрепано за € 90.000. Это 60 кв. Кварти…
Дом 2 комнаты
Asprvrysi, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
Цена по запросу
Property Code: 11096 - House FOR SALE in Nafplio Pirgiotika for €89.000 . This 88 sq. m. Ho…
Дом 4 комнаты
Asprvrysi, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
176 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 601209 - ПРОДАЕТСЯ 4 Спальни, Дом общей площадью 176 кв.м, на 1 этаже Askl…
Дом 3 комнаты
Asprvrysi, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
142 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 601294 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 3 спальни, Дом общей площадью 142 кв.…
Дом 5 комнат
Asprvrysi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
240 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 601374 - Дом для продажи в Nafplio Pirgiotika для € 200.000. Это 240 кв. Д…
Параметры недвижимости в Asprvrysi, Греция
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