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Купить таунхаус с видом на горы в Аспровалта, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Аспровалта, Греция
Таунхаус 1 комната
Аспровалта, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из око…
Таунхаус 2 спальнив Аспровалта, Греция
Таунхаус 2 спальни
Аспровалта, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 95,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аспровальте. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоколь…
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