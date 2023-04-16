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Купить квартиру в Аспровалта, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни
Аспровалта, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…
Квартира 3 спальнив Аспровалта, Греция
Квартира 3 спальни
Аспровалта, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 122 кв.м в Аспровальте. Квартира расположена на первом этаже и с…
Realting.com
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