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Купить таунхаус в Artemida, Греция

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7 объектов найдено
Таунхаус 1 комнатав Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается таунхаус площадью 157 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объекта е…
Таунхаус 3 спальнив Artemida, Греция
Таунхаус 3 спальни
Artemida, Греция
7 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 325,000
Продается таунхаус площадью 166 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Artemida, Греция
Таунхаус 4 спальни
Artemida, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 6 спаленв Artemida, Греция
Таунхаус 6 спален
Artemida, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 3 спальнив Artemida, Греция
Таунхаус 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 4 спальнив Artemida, Греция
Таунхаус 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Таунхаус 1 комнатав Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
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