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Купить недвижимость с бассейном в Artemida, Греция

1 объект найдено
Коттедж 5 спаленв Artemida, Греция
Коттедж 5 спален
Artemida, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
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