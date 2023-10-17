ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Artemida
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры в Artemida, Греция
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
5
2
150 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€278,023
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
7
320 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция, Греция
5
160 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€1,59 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой
Греция, Греция
6
185 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€473,110
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ganochora, Греция
4
2
156 м²
2
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€174,757
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
250 м²
-1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 25…
€679,429
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
5
3
182 м²
4
Предлагается на продажу уникальный мезонет у реки в префектуре Ираклион, Крит.Этот удивитель…
€302,846
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Перея, Греция
4
1
98 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
€169,697
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
4
102 м²
3/1
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€376,909
Рекомендовать
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
4
350 м²
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
€608,148
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
3
1
400 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 кла…
€397,175
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Херсониссос, Греция
1
80 м²
1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€278,023
1
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL