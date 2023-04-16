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Купить недвижимость с видом на горы в Artemida, Греция

14 объектов найдено
Коттедж 5 комнатв Artemida, Греция
Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
Коттедж 3 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 116,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 394,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 2 спальни
Artemida, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 1 комнатав Artemida, Греция
Коттедж 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
Коттедж 4 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Таунхаус 6 спаленв Artemida, Греция
Таунхаус 6 спален
Artemida, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 4 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 5 спаленв Artemida, Греция
Коттедж 5 спален
Artemida, Греция
9 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Таунхаус 1 комнатав Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
Коттедж 5 спаленв Artemida, Греция
Коттедж 5 спален
Artemida, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Квартира 3 спальнив Artemida, Греция
Квартира 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Коттедж 4 спальнив Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
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