Купить коттедж в Artemida, Греция

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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Artemida
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24 объекта найдено
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Коттедж 5 комнат
Artemida, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
Коттедж 2 спальни
Artemida, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 176 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных с …
Коттедж 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 116,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 394,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальни
Artemida, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 2 спальни
Artemida, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 1 спальня
Artemida, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 1 спальня
Artemida, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 53 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Коттедж расположен в районе Артемиды, имеет общую площадь 190 кв.м. на участке площадью 800 …
Коттедж 7 спален
Artemida, Греция
10 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальни
Artemida, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Коттедж состоит из 2-х независимых апартаментов на полу-цокольном и возвышином первом этажей…
Коттедж 5 спален
Artemida, Греция
9 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 5 спален
Artemida, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 1 спальня
Artemida, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 4 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 3 спальни
Artemida, Греция
6 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 6 спален
Artemida, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
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