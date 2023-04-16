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Купить квартиру в Artemida, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Artemida, Греция
Квартира 2 спальни
Artemida, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Artemida, Греция
Квартира 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Artemida, Греция
Квартира 3 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
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