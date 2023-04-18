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Купить недвижимость в Арта, Греция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Петас, Греция
Квартира 2 спальни
Петас, Греция
1 ванных комнат 2 Этаж
€ 185,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 95 m2, 2-й этаж…
Квартира 52 спальнив Петас, Греция
Квартира 52 спальни
Петас, Греция
1 ванных комнат
€ 58,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 52 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 49 m2, Цоколь …
Квартира 1 спальняв Петас, Греция
Квартира 1 спальня
Петас, Греция
1 ванных комнат
€ 75,000
Mpotsari ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 50 m2, Цоколь э…

Параметры недвижимости в Арта, Греция

с видом на горы
с видом на море
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