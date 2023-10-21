Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Аркалохорион
  5. Квартиры

Квартиры в Аркалохорион, Греция

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с Spalni в Коропион, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Коропион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Property Code: 1402 - FOR SALE newly built 1 Bedroom, Corner Apartment of total surface 56 …
€79,910
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с камином в Афины, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с камином
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Kypseli 52 Sq.m., 1 Bedrooms, …
€150,000
Дом 2 спальни с Spalni в Kallirachi, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Kallirachi, Греция
Количество спален 2
Код недвижимости: 1550 - Дом на продажу в Тасос Каллирачи за € 15.000. Это 50 кв. м. Дом пос…
€14,983
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Греция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€629,861
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 7
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€793,525
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€296,651
Дом 2 спальни с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€575,306
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kariotika, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kariotika, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шесто…
€158,214
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 26 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€168,102
Квартира 3 спальни с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€365,869
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состо…
€370,813
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Каливе, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливе, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 232 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€682,297
Realting.com
Перейти