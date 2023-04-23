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Жильё с бассейном в Аргостолион, Греция

1 объект найдено
Коттедж 12 спален в Компофекрата, Греция
Коттедж 12 спален
Компофекрата, Греция
21 Количество комнат 12 ванных комнат Количество этажей 5
€ 1,980,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Кефалонии. Первый этаж состоит из 4 спальных…
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