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Таунхаусы с бассейном в Аргос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в сухой, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
сухой, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€320,000

Параметры недвижимости в Аргос, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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