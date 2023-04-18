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Купить таунхаус в Аргос, Греция

Астрос
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 3 спальнив Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Таунхаус 2 спальнив Skafidaki, Греция
Таунхаус 2 спальни
Skafidaki, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…

Параметры недвижимости в Аргос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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