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Таунхаусы с бассейном в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Argos and Mykines
4
Municipality of Ermionida
4
Municipal Unit of Kranidi
4
Аргос
3
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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