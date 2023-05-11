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Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Argos and Mykines
4
Municipality of Ermionida
4
Municipal Unit of Kranidi
4
Аргос
3
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9 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Таунхаус 3 спальни в Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни
Astros Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 265,000
Таунхаус 6 спален в Nea Tiryntha, Греция
Таунхаус 6 спален
Nea Tiryntha, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
€ 470,000
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Таунхаус 2 спальни в Мили, Греция
Таунхаус 2 спальни
Мили, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 145,000
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 600,000
Таунхаус 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Таунхаус 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Petrothalassa, Греция
Таунхаус 3 спальни
Petrothalassa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 460,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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