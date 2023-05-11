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Дома с бассейном в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Ermionida
36
Municipal Unit of Kranidi
22
Municipality of Nafplio
10
Municipal Unit of Ermioni
10
Municipality of Argos and Mykines
6
Municipality of Epidaurus
5
Municipal Unit of Epidavros
4
Municipal Unit of Nafplio
3
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21 объект найдено
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
€ 265,000
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 3 спальни
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Вилла 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Вилла 4 спальни в Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни
Petrothalassa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Вилла 7 спален в agios aimilianos, Греция
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Вилла 5 спален в dorouphi, Греция
Вилла 5 спален
dorouphi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,285,000
Вилла 1 комната в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Вилла 6 спален в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 4,500,000
Вилла 4 спальни в dorouphi, Греция
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 990,000
Вилла 5 спален в Thermisia, Греция
Вилла 5 спален
Thermisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Вилла 4 спальни в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 4 спальни
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Вилла 9 спален в Agii Anargyri, Греция
Вилла 9 спален
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Вилла 5 спален в Портохелион, Греция
Вилла 5 спален
Портохелион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Вилла 1 комната в lakkes, Греция
Вилла 1 комната
lakkes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 790,000
Вилла 1 комната в agios aimilianos, Греция
Вилла 1 комната
agios aimilianos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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