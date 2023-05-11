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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Ermionida
8
Municipal Unit of Kranidi
4
Municipality of Nafplio
3
Municipal Unit of Ermioni
3
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10 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 405,000
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 3 спальни в dorouphi, Греция
Коттедж 3 спальни
dorouphi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 140,000
Коттедж 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Коттедж 3 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 850,000
Коттедж 3 спальни в lakkes, Греция
Коттедж 3 спальни
lakkes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 430,000
Коттедж 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Коттедж 4 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 480,000
Коттедж 5 спален в Petrothalassa Ermionis, Греция
Коттедж 5 спален
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 4 спальни в Kantia, Греция
Коттедж 4 спальни
Kantia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 760,000
Коттедж 4 спальни в Agii Anargyri, Греция
Коттедж 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Киос, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Киос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 240,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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