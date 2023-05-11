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Квартиры с видом на море в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Nafplio
4
Municipality of Ermionida
3
Municipal Unit of Kranidi
3
Municipal Unit of Nafplio
3
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Astros Beach, Греция
Квартира 1 спальня
Astros Beach, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 120,000
Квартира 2 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
€ 280,000
Квартира 2 спальни в agios aimilianos, Греция
Квартира 2 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 75,000
Квартира 1 спальня в agios aimilianos, Греция
Квартира 1 спальня
agios aimilianos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 95,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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