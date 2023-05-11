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Квартиры с видом на горы в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Nafplio
4
Municipality of Ermionida
3
Municipal Unit of Kranidi
3
Municipal Unit of Nafplio
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Aria, Греция
Квартира 2 спальни
Aria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 330,000
Квартира 2 спальни в agios aimilianos, Греция
Квартира 2 спальни
agios aimilianos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 75,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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