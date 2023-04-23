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Жильё в Аргаласти, Греция

1 объект найдено
Коттедж 6 спален в Аргаласти, Греция
Коттедж 6 спален
Аргаласти, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
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