Купить недвижимость с видом на горы в Архангелос, Греция

Дом 1 комната периферия Крит, Греция 1 Количество комнат 900 м² Количество этажей 1

€ 1,200,000

Продается комплекс, состоящий из 2-х зданий. Каждое здание имеет 2 тан-хауса по 120 кв.м. и …