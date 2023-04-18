Купить недвижимость в Архангелос, Греция

Коттедж 2 спальни Elounda, Греция 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 229,825

Продается двухэтажный дом площадью 100 кв.м. в Элунде, всего в 100 метрах от моря. Дом состо…