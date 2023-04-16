Купить вилла с видом на горы в Арханес, Греция

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Вилла 5 спален
Арханес, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
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