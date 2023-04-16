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Купить вилла в Арханес, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 7 спаленв Patsides, Греция
Вилла 7 спален
Patsides, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 5 спаленв Арханес, Греция
Вилла 5 спален
Арханес, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
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