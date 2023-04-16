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Купить недвижимость с видом на море в Арханес, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнатыв Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Коттедж 3 спальнив Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
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