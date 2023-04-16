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Купить недвижимость с видом на горы в Арханес, Греция

6 объектов найдено
Таунхаус 3 комнатыв Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Коттедж 3 спальнив Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
Квартира 4 спальнив Kounavi, Греция
Квартира 4 спальни
Kounavi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 172,000
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
Коттедж 3 спальнив Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Вилла 5 спаленв Арханес, Греция
Вилла 5 спален
Арханес, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 3 спальнив Арханес, Греция
Коттедж 3 спальни
Арханес, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
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