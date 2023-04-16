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Купить коттедж в Арханес, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
Коттедж 2 комнатыв Kounavi, Греция
Коттедж 2 комнаты
Kounavi, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 3 спальнив Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальнив Арханес, Греция
Коттедж 3 спальни
Арханес, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
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