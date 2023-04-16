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Купить квартиру в Арханес, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Choudhetsi, Греция
Квартира 1 комната
Choudhetsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит …
Квартира 4 спальнив Kounavi, Греция
Квартира 4 спальни
Kounavi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 172,000
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
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