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Купить недвижимость в Арханес, Греция

9 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Choudhetsi, Греция
Квартира 1 комната
Choudhetsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит …
Таунхаус 3 комнатыв Peza, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Peza, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 126 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Коттедж 3 спальнив Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
Вилла 7 спаленв Patsides, Греция
Вилла 7 спален
Patsides, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Квартира 4 спальнив Kounavi, Греция
Квартира 4 спальни
Kounavi, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 172,000
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
Коттедж 2 комнатыв Kounavi, Греция
Коттедж 2 комнаты
Kounavi, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 3 спальнив Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Вилла 5 спаленв Арханес, Греция
Вилла 5 спален
Арханес, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Коттедж 3 спальнив Арханес, Греция
Коттедж 3 спальни
Арханес, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
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