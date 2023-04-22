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Таунхаусы с видом на горы в периферийная единица Аркадия, Греция

Municipality of North Kynouria
2
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…

Параметры недвижимости в периферийная единица Аркадия, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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