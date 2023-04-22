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Таунхаусы в периферийная единица Аркадия, Греция

Municipality of North Kynouria
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Kato Doliana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kato Doliana, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…

Параметры недвижимости в периферийная единица Аркадия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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