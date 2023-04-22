Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес

Жильё с видом на горы в периферийная единица Аркадия, Греция

Municipality of North Kynouria
3
Триполис
3
Municipal Unit of Valtetsi
1
3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Kato Doliana, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Doliana, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Таунхаус 2 спальни в xeropegado, Греция
Таунхаус 2 спальни
xeropegado, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
Квартира 2 спальни в merkobouni, Греция
Квартира 2 спальни
merkobouni, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…

Параметры недвижимости в периферийная единица Аркадия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти