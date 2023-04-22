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Коттеджи с видом на горы в периферийная единица Аркадия, Греция

Municipality of North Kynouria
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Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Kato Doliana, Греция
Коттедж 3 спальни
Kato Doliana, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в периферийная единица Аркадия, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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