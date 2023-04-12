ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Греции
пентхаусы
1
квартиры-студии
89
однокомнатные
827
двухкомнатные
2543
трехкомнатные
3290
четырехкомнатные
2098
Квартира
Очистить
77 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
150 м²
€ 950,000
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Квартира 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 1,260,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат
185 м²
-1/2 Этаж
€ 855,000
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
200 м²
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
195 м²
-1/3 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 470,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
125 м²
4/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
225 м²
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 225 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Греция, Греция
4 Количество комнат
170 м²
1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
87 м²
1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
219 м²
1/1 Этаж
€ 1,500,000
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
246 м²
3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 комнаты
Греция, Греция
4 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 1
€ 450,000
Квартира в комплексе рядом с прекрасным пляжем в экологически чистом районе в окружении сосн…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 1,450,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат
215 м²
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
180 м²
4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
375 м²
3/2 Этаж
€ 2,750,000
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
200 м²
€ 1,950,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
137 м²
Количество этажей 1
€ 1,115,000
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
198 м²
€ 1,650,000
Продается дуплекс площадью 198 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат
310 м²
€ 1,650,000
Продается дуплекс площадью 310 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 5 спален
triadi, Греция
5 Количество комнат
690 м²
-1 Этаж
€ 3,300,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 800,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 4 спальни
Sozopoli, Греция
4 Количество комнат
250 м²
-1 Этаж
€ 1,200,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
208 м²
4 Этаж
€ 950,000
Ntepo ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 208 m2, 4-й эт…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
92 м²
€ 500,000
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
Квартира 2 спальни
периферия Крит, Греция
91 м²
Количество этажей 1
€ 310,000
Таунхаус в закрытом премиум-комлеске в городе Каливес площадью 91 кв.м. и земельным участком…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Регионы с недвижимостью на продажу
в Municipality of Thessaloniki
в The Municipality of Sithonia
в Салоники
в demos kerkyras
в Корфу
в Сикея
в Фессалии и Центральной Греции
в District of Heraklion
в Ираклион
в Kavala Prefecture
в Кавала
в District of Agios Nikolaos
в Эгейских островов
в Катерини
в demos chalkideon
в Халкис
в Никити
в Полийирос
в Касандрия
в Municipality of Pylaia - Chortiatis
Параметры недвижимости в Греции
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты