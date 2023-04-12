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Купить квартиру с бассейном в Греции

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77 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 150 м²
€ 950,000
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
5 Количество комнат 235 м² Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
Квартира 5 спаленв Афины, Греция
Квартира 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 1,260,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 185 м² -1/2 Этаж
€ 855,000
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,600,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 195 м² -1/3 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 470,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 125 м² 4/1 Этаж
€ 580,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 5 спаленв Афины, Греция
Квартира 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 225 м² Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 225 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Греция, Греция
Квартира 3 спальни
Греция, Греция
4 Количество комнат 170 м² 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 87 м² 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 219 м² 1/1 Этаж
€ 1,500,000
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 246 м² 3/1 Этаж
€ 2,210,000
Продается квартира площадью 246 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 170 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 комнатыв Греция, Греция
Квартира 4 комнаты
Греция, Греция
4 Количество комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 450,000
Квартира в комплексе рядом с прекрасным пляжем в экологически чистом районе в окружении сосн…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 1,450,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 5 комнатв Афины, Греция
Квартира 5 комнат
Афины, Греция
5 Количество комнат 215 м²
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 180 м² 4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 375 м² 3/2 Этаж
€ 2,750,000
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 4 спальнив Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 200 м²
€ 1,950,000
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 137 м² Количество этажей 1
€ 1,115,000
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 198 м²
€ 1,650,000
Продается дуплекс площадью 198 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 310 м²
€ 1,650,000
Продается дуплекс площадью 310 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
Квартира 5 спаленв triadi, Греция
Квартира 5 спален
triadi, Греция
5 Количество комнат 690 м² -1 Этаж
€ 3,300,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 5 Cпальни, 2 Гостиная 3 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 690 m2, Цокол…
Квартира 2 спальнив Kato Gouves, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальнив Sozopoli, Греция
Квартира 3 спальни
Sozopoli, Греция
3 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 800,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 4 спальнив Sozopoli, Греция
Квартира 4 спальни
Sozopoli, Греция
4 Количество комнат 250 м² -1 Этаж
€ 1,200,000
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 250 m2, Цок…
Квартира 4 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 208 м² 4 Этаж
€ 950,000
Ntepo ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 208 m2, 4-й эт…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 92 м²
€ 500,000
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
Квартира 2 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Крит, Греция
91 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Таунхаус в закрытом премиум-комлеске в городе Каливес площадью 91 кв.м. и земельным участком…

Регионы с недвижимостью на продажу

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