Купить недвижимость в Андимахия, Греция

Коттедж 2 спальни Artemida, Греция 5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 318,963

Продается 2-этажный коттедж площадью 176 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных с …