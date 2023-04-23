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Виллы в Anogeia Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Anogeia Municipality, Греция
Вилла 3 спальни
Anogeia Municipality, Греция
3 ванных комнат 300 м²
€ 700,000
Эта уникальная современная вилла была построена на очень высоком уровне с использованием кач…
Вилла 3 спальни в Anogeia Municipality, Греция
Вилла 3 спальни
Anogeia Municipality, Греция
4 ванных комнат 220 м²
€ 700,000
Расположенный в тихой горной деревне Марулас в Ретимно, дом  был объявлен памятником Ми…

Параметры недвижимости в Anogeia Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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