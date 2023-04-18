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Купить коттедж с видом на горы в Ano Syros, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Ligero, Греция
Коттедж 5 спален
Ligero, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
Коттедж 5 спаленв Kini, Греция
Коттедж 5 спален
Kini, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
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