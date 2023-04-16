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Купить таунхаус в периферийная единица Андрос, Греция

Municipality of Andros
2
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Agios Petros, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Petros, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
Таунхаус 3 спальнив Ano Gavrio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ano Gavrio, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…

Параметры недвижимости в периферийная единица Андрос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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