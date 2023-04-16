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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Андрос, Греция

Municipality of Andros
10
3 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Stenies, Греция
Коттедж 2 спальни
Stenies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
Вилла 1 комнатав Stenies, Греция
Вилла 1 комната
Stenies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 436,000
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
Коттедж 1 комнатав Kato Katakoilos, Греция
Коттедж 1 комната
Kato Katakoilos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 102,000
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…

Параметры недвижимости в периферийная единица Андрос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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