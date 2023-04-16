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Купить коттедж с видом на море в периферийная единица Андрос, Греция

Municipality of Andros
5
Коттедж В архив
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4 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Stenies, Греция
Коттедж 2 спальни
Stenies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
Коттедж 6 спаленв Kato Katakoilos, Греция
Коттедж 6 спален
Kato Katakoilos, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из П…
Коттедж 3 спальнив Гаврион, Греция
Коттедж 3 спальни
Гаврион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 1 комнатав Kato Katakoilos, Греция
Коттедж 1 комната
Kato Katakoilos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 102,000
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…

Параметры недвижимости в периферийная единица Андрос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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