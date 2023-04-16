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Купить недвижимость в периферийная единица Андрос, Греция

Municipality of Andros
10
10 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Ormos Korthiou, Греция
Квартира 3 комнаты
Ormos Korthiou, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается квартира площадью 350 кв.м в регионе Киклады. Квартира расположена на этаже и сост…
Коттедж 3 спальнив Ano Aprovato, Греция
Коттедж 3 спальни
Ano Aprovato, Греция
152 м²
€ 250,000
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
Дом 3 спальнив Batsi, Греция
Дом 3 спальни
Batsi, Греция
2 ванных комнат 120 м²
€ 180,000
Andros FOR SALE House 3 Bedroom(s) 1 Livingroom(s) 1 Kitchen(s) 2 Bathroom(s) Size: 120 m2,…
Коттедж 2 спальнив Stenies, Греция
Коттедж 2 спальни
Stenies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
Коттедж 6 спаленв Kato Katakoilos, Греция
Коттедж 6 спален
Kato Katakoilos, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из П…
Вилла 1 комнатав Stenies, Греция
Вилла 1 комната
Stenies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 436,000
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
Таунхаус 4 спальнив Agios Petros, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Petros, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
Коттедж 3 спальнив Гаврион, Греция
Коттедж 3 спальни
Гаврион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 1 комнатав Kato Katakoilos, Греция
Коттедж 1 комната
Kato Katakoilos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 102,000
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…
Таунхаус 3 спальнив Ano Gavrio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ano Gavrio, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…

Параметры недвижимости в периферийная единица Андрос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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