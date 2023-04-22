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Таунхаусы с бассейном в Анависос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни в Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
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