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Таунхаусы с видом на море в Анависос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Анависос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Анависос, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
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